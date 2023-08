Rio Ave-FC Porto, 1-2: duelo em 5 factos

O FC Porto derrotou o Rio Ave por 2-1, em jogo da 3.ª jornada da Liga Betclic e na qual estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.Rio Ave e FC Porto chegaram ao intervalo com zero remates enquadrados e apenas meio golo esperado (0.5 xG) em 5 disparos tentadosO FC Porto perdeu 15 vezes a posse ainda no seu terço defensivo e falhou 23 passes em zona proibida, com Zaidu em destaque (21 posses perdidas no total). Números atípicos para Conceição analisarNico González saiu de campo aos 78 minutos com 11 duelos ganhos e 10 recuperações de posse, ambos máximos do jogo. O espanhol foi dos melhores, num jogo de poucos rasgos individuais ou exibições convincentesGaleno não só empatou como foi o ‘dragão’ que mais contribuiu para os remates portistas: 6 dos 10 tiros azuis-e-brancos (60%) nasceram dos seus pés (3 disparos e 3 passes para finalização dos colegas)Costinha fez Vila do Conde sonhar: marcou o golo inaugural, venceu 10 duelos e terminou com 12 ações defensivas, o máximo do jogo