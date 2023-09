Rivaldo atento ao Vizela-Benfica junto a ilustres

Rivaldo esteve em Vizela a ver o jogo. Presença recorrente no clube onde jogam os seus filhos João Vítor e Isaque, ambos nos sub-19, o antigo internacional brasileiro e campeão do Mundo em 2002, foi uma figura notada na zona VIP do estádio do Vizela.O Atlético Madrid enviou um emissário ao estádio do Vizela. O jogo com o Benfica despertou interesse e, além do clube espanhol, estiveram representados Montpellier, Clermont Foot e Mónaco (França), Bolonha (Itália), Norwich City (Inglaterra), PSV (Holanda) e Charlotte (EUA). Sp. Braga, Rio Ave, Farense, Casa Pia, E. Amadora e AVS SAD formaram o contigente português.