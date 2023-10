Rúben Amorim eleito melhor treinador da Liga Betclic em setembro

Setembro quase imaculado rumo ao topo da #LigaPortugalBetclic



Após um arranque em bom plano no campeonato, o Sporting viu também o seu treinador, Rúben Amorim, merecer a distinção de melhor técnico da prova no mês de setembro, arrecadando um total de 28,15% dos votos, superando a concorrência de Petit, do Boavista (25,19%), e Roger Schmidt (15,56%), do Benfica.No período em questão, Amorim comandou o Sporting a três vitórias e um empate, o que resultou na liderança do campeonato.