Rui Silva colocado na rota dos três grandes

O 'Diario de Sevilla' coloca o guarda-redes português Rui Silva, atualmente vinculado ao Betis, como possível reforço de Benfica, FC Porto e Sporting, isto para lá de equipas da zona média/alta da Premier League.Com contrato até 2026 com os andaluzes, o português foi um dos destaques na equipa esta temporada, mas a delicada situação financeira do clube poderá forçar a uma mudança, tal como a política de rotações implementada pelo treinador na fase final da época, que fez Claudio Bravo passar a ser o titular. Por isso, a saída também era vista com bons olhos pelo ex-guarda-redes do Nacional, que tenciona garantir uma continuidade de forma a estar presente nas convocatórias de Roberto Martínez.Em relação a um eventual preço de venda, o 'Diario de Sevilla' aponta aos 15 milhões de euros que surgem como valor de mercado no Transfermarkt como um possível ponto de partida para a negociação.