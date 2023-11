Tottenham anda à procura de um central e pensa em Morato e Gonçalo Inácio

O Tottenham tem uma missão, a de comprar um central na próxima janela de transferências, e uma lista com cinco soluções. Entre os nomes que anotou, estão Morato e Gonçalo Inácio. De acordo com o Daily Mail, os nomes dos jovens foram falados no seio dos spurs, numa reunião que decorreu esta semana.Quer o brasileiro do Benfica, quer o português do Sporting têm despertado bastante cobiça nos últimos tempos. As águias até chegaram a recusar uma proposta de 25 milhões de euros do Fulham, no último verão.Ange Postecoglou não tem podido contar com Eric Dier, nem com Micky van de Ven. Contratar um jogador para o centro da defesa é prioridade em janeiro.