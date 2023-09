'TransferRoom' coloca Portugal em 8.º lugar na lista de melhores campeonatos mundiais

O 'top 10' do estudo da 'TransferRoom'

apresentou-lhe recentemente o 'TransferRoom', uma plataforma no futebol que permite a clubes, jogadores e agentes colocarem-se no mercado em busca das melhores opções. Contactos são mais diretos e os acordos alcançados com maior rapidez.Uma vez que a plataforma lida com os protagonistas, entre os quais estão, naturalmente, os jogadores, o estudo sobre a qualidade dos campeonatos a nível mundial foi feito com base na avaliação dos jogadores. Este 'player rating' é calculado na qualidade do clube onde joga, a regularidade de utilização e as estatísticas (comparadas com os dados padrão para a posição), entre outros aspetos.De acordo com o 'TransferRoom', a 1.ª Divisão em Portugal possui uma média de 'player rating' de 75,7, que a coloca no 8.º lugar. A tabela é liderada pela Premier League.Destaque para a Arábia Saudita, que subiu da 38ª para a 17ª posição.