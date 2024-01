Vítor Pereira diz que aumento do tempo útil de jogo passa pelos treinadores: «Isso começa na formação...»

Vítor Pereira marcou presença no V Fórum de Treinadores da Liga Portugal. Na pele de convidado, o técnico partilhou a visão que tem para resolver os temas que estiveram em debate, mais concretamente a questão do tempo útil de jogo e o problema da calendarização após 2024, e, no final, falou aos jornalistas.Em declarações na zona mista, o treinador, atualmente sem clube, explicou o que, na sua ótica, deve ser feito para atingir melhorias.Um treinador é um educador e isso começa na formação. O futebol é extremamente competitivo e há momentos, pontualmente, em que aceito que que queiramos que o relógio pare ou que ande para a frente. Pontualmente. Não pode é ser um padrão de comportamento. Os treinadores têm de se juntar e reunir mais vezes para discutirem os verdadeiros problemas do futebol. Quando nos toca a nós pouco tempo de jogo e falamos a quente, depois do final do jogo, e somos prejudicados... chegamos aqui e temos de, não apenas apontar os erros, mas também soluções. Já é um bom ponto de partida sentarmo-nos uns à frente dos outros e dar a nossa perspetiva.""Os árbitros cada vez mais competentes e os jogadores a preocuparem-se mais em jogar, às vezes é natural que haja mais simulações, haja tentativas de parar o jogo, de ganhar faltas, isto também está na mão dos árbitros, para o jogo ter ritmo e para vender bem o espetáculo. Temos de contribuir para o melhorar.""Já passei por situações semelhantes em que a intensidade dos jogos é muito grande. Nesses casos, a qualidade de jogo cai. A janela que divide o grupos de equipas da frente que vão jogar competições europeias vai-se abrir mais em relação às outras. Isto porque umas terão a possibilidade de jogar jogos altamente competitivos e as outras vão esperar pelo calendário destas equipas. As equipas vão ter de jogar muitos jogos, com pouco tempo de recuperação, com mais lesões. Os plantéis terão de ser muito maiores, não chegarão 25, porque haverá necessidade de mais, porque haverá mais lesões e os jogadores vão demorar mais tempo a recuperar. A qualidade, a intensidade de jogo vai diminuir. Provavelmente o objetivo será fazer mais dinheiro; mas tenho muitas dúvidas que isto seja no sentido da evolução da qualidade do jogo."