O central Kialonda Gaspar e o médio Manuel Keliano foram convocados pelo selecionador Pedro Gonçalves para representar Angola. Os dois jogadores vão integrar o estágio da seleção no Algarve assim que terminar o duelo com o Casa Pia, no domingo, já que defrontam Moçambique no Estádio de Albufeira, na próxima sexta-feira.