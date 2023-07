Bruno Brígido fica até 2025 no Estrela

Agora é oficial: Bruno Brígido renovou com o Estrela da Amadora e vai ficar na Reboleira nas próximas duas épocas. A notícia da continuidade não é propriamente novidade, até porque o guarda-redes de 32 anos está a treinar com o plantel, mas a ampliação do contrato por dois anos é uma boa novidade para os adeptos tricolores. Isto porque Brígido foi um dos heróis da subida na época passada. O brasileiro fez 36 jogos e na 2ª mão do playoff defendeu um penálti que foi decisivo para a promoção.

Guilherme Fernandes, guardião dos sub-23, pode ser cedido a um clube da 2ª Liga para ganhar experiência.