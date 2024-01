Buba Jammeh rescinde contrato com o E. Amadora

Buba Jammeh rescindiu contrato com o Estrela da Amadora. O extremo gambiano, de 22 anos, contratado este verão aos angolanos do Interclube, nunca chegou a conseguir viajar para Portugal devido a problemas burocráticos que atrasaram sucessivamente a obtenção de visto e, por isso, chegou a acordo com a SAD para terminar o vínculo com o clube, tendo já sido anulada a sua inscrição na Liga.