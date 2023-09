A camisola do Estrela surgiu ontem com os patrocínios da MYFC (parte da frente) e da Splink (parte de trás) tapados com uma fita preta. Segundo apurou o nosso jornal, os tricolores acabaram as ligações que tinham com esses patrocinadores – no caso da MYFC deveu-se a divergências a nível de pagamentos – e já procuram novos parceiros.