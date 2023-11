Defesa do Estrela da Amadora à prova em Alvalade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atravessar a melhor fase da temporada com três vitórias seguidas contra Casa Pia, Vila Meã e Famalicão, todas por 1-0, o Estrela da Amadora terá agora um teste de fogo ao seu bom registo defensivo em Alvalade diante do líder Sporting. Miguel Lopes, Kialonda Gaspar e Mansur deverão ser o trio de centrais, com Hevertton e João Reis nas alas.