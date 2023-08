E. Amadora alvo de processo disciplinar por alegados insultos a adeptos do Marítimo

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao Estrela da Amadora.Em causa alegados insultos de que os adeptos do Marítimo disseram ter recebido por alguns adeptos tricolores no jogo da 1.ª mão do playoff que as duas equipas disputaram no final da época passada. A partida jogou-se a 3 de junho e o Estrela ganhou 2-1. Três dias depois, o Marítimo apresentou queixa à FPF Segundo o CD, o processo de inquérito decorreu de 24 de junho a 24 de julho e, já este mês, no dia 2, o processo foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga.Recorde-se que o E. Amadora acabou por ganhar o playoff e subir ao 1.º escalão. No jogo da 2.ª mão, na Madeira, os insulares ganharam 2-1 e, no desempate por penáltis, o Estrela levou a melhor.