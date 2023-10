E. Amadora derrotado pelo Mafra em jogo-treino

O Estrela da Amadora foi derrotado esta manhã pelo Mafra (1-2) num jogo-treino realizado no Estádio Nacional, no Jamor. O extremo brasileiro Léo Jabá apontou o golo dos tricolores, com os avançados Lucas Gabriel e Jonathan Lind a faturarem para o emblema que disputa a 2ª Liga.A equipa orientada por Sérgio Vieira entrou em campo com o seguinte onze: António Filipe; Pedro Mendes, Miguel Lopes e Mansur; Jean Felipe, Aloísio, Pedro Sá e Shinga; Léo Jabá, Ndour e Kikas. Recorde-se que Kialonda Gaspar, Manuel Keliano (Angola) e Omurwa (Quénia) se encontram neste momento ausentes dos trabalhos por estarem a representar as respetivas seleções.Por sua vez, o conjunto do Oeste, sob o comando de Silas, optou por não revelar o onze à comunicação social, mas certo é que não pôde contar com Gustav Fraulo, Valdemar Byskov (sub-19 da Dinamarca), Mário Balbúrdia (Angola) e Ólafsson (Islândia), também eles com compromissos internacionais.