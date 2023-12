E. Amadora multado em 1.275€ por comportamento incorreto do público

O Estrela da Amadora foi multado pelo Conselho de Disciplina da FPF em 1.275 euros devido a comportamento incorreto do público na última jornada da Liga Betclic, diante do Boavista, no Estádio José Gomes, num encontro que os tricolores venceram por 3-1. Em causa estão o uso de "engenhos explosivos ou pirotécnicos", tais como potes de fumo ou flashlights no topo sul do recinto.Já o team manager, João Marau, expulso nesse mesmo encontro, foi condenado a pagar 612 euros e a cumprir um jogo de suspensão por "entrar propositadamente no terreno de jogo para promover um conflito com um jogador adversário", neste caso Sebastián Perez – que viu o cartão amarelo –, aquando do 2-1, o que levou a uma confusão entre elementos dos bancos das duas equipas.