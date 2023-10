E. Amadora multado em 1.602€ por comportamento incorreto do público

O Estrela da Amadora foi multado pelo CD da FPF em 1.602 euros devido a comportamento incorreto do público na última jornada da Liga Betclic, diante do Sp. Braga, no Estádio José Gomes, encontro que os arsenalistas venceram por 4-2. Os tricolores terão de pagar 1.275€ por "uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos" e 327€ por insultos vindos das bancadas aquando dos pontapés de baliza efetuados por Matheus, guarda-redes do Sp. Braga.