Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

E. Amadora pede a sócios que não levem adereços com cores do FC Porto para a bancada Tricolores recebem dragões sexta-feira, às 19h15, no arranque da 5.ª jornada





• Foto: Fernando Ferreira