Estrela da Amadora comunica saída de Latyr Fall

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estrela da Amadora comunicou esta sexta-feira a saída do plantel do médio defensivo senegalês Latyr Fall, após uma temporada ao serviço dos tricolores, que culminou na subida de divisão.

Latyr Fall conta com uma carreira passada quase na íntegra em Portugal, iniciada nos juniores do Desportivo de Chaves e com passagens por Juventude de Pedras Salgadas, Mirandela, Vilaverdense, Académico de Viseu e Feirense, até rumar aos amadorenses.

O centrocampista, de 29 anos, participou em 23 encontros na última temporada, pelo conjunto orientado pelo treinador Sérgio Vieira, que garantiu o regresso à elite máxima do futebol português, 12 anos depois da descida administrativa, devido a insolvência.

Os estrelistas contam com quatro reforços no retorno à Liga: os médios Pedro Sá (ex-Portimonense), Léo Cordeiro (ex-Mafra) e Manuel Keliano (ex-1.º de Agosto, de Angola), e também o avançado Léo Jabá (ex-São Bernardo, do Brasil).

Por outro lado, o central Rui Correia (Belenenses) e o ponta de lança João Silva saíram, enquanto o guarda-redes Bruno Brígido, os defesas Miguel Lopes e Gaspar, os médios Aloísio e Vitó e os avançados Ronald Pereira, Kikas e Gustavo Henrique renovaram.

Eliminado na primeira fase da Taça da Liga pelo Portimonense (3-1), a equipa orientada por Sérgio Vieira estreia-se na edição 2023/24 da Liga Betclic com uma receção ao Vitória de Guimarães, a partir das 18:00 de 13 de agosto, no Estádio José Gomes, na Amadora.

Antes, o Estrela da Amadora ainda tem testes de pré-temporada por disputar, com dois duelos no sábado, frente a Benfica B e aos italianos da Roma, e em 05 de agosto, frente ao Belenenses e aos angolanos do Petro de Luanda, a contar para o Troféu José Gomes.