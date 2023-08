Estrela da Amadora prioriza "estruturar força coletiva e confiança individual"

O Estrela da Amadora prioriza, no início desta temporada, "estruturar a força coletiva e a confiança individual" ao invés de buscar de forma "desequilibrada e desorientada" pontos na I Liga de futebol, afirmou hoje o treinador Sérgio Vieira.

"O mais importante não é estar de forma desequilibrada e desorientada a lutar pelos pontos. Sabemos onde queremos estar no final do campeonato, de garantir o objetivo máximo, mas, neste momento, é estruturar a força coletiva e a confiança individual para que os pontos venham naturalmente. Temos uma convicção grande de podermos conquistar três pontos já nesta partida, até pelas circunstâncias que aconteceram nos jogos anteriores, em que tivemos boas prestações", explicou o treinador 'tricolor', em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Estoril Praia, da terceira jornada.

A formação amadorense segue num conjunto de quatro equipas que, depois de duas jornadas realizadas, ainda não pontuou na I Liga, sendo mesmo a única que ainda não marcou qualquer golo, mas esses fatores não perturbam o grupo de trabalho estrelista.

"Animicamente, os nossos jogadores estão extremamente confiantes de que, em algum momento, vamos começar a pontuar e a subir posições. Este grupo tem personalidade e uma liderança muito forte, com valores humanos bem definidos e a ambição, rigor e disciplina que pretendemos", frisou o técnico natural da Póvoa de Lanhoso, de 40 anos.

Em relação ao adversário desta ronda, que conta com Álvaro Pacheco ao leme na atual época, Sérgio Vieira deixou elogios, mas apontou as atenções para o trabalho próprio.

"É um adversário bem organizado, que está a adquirir os processos de trabalho de um novo treinador. Vem recentemente com alguma estabilidade na I Liga e quer consolidar mais uma vez a sua posição. Não valorizamos muito as forças do nosso adversário, que respeitamos muito, mas o nosso foco será sempre nós e no que controlamos", realçou.

O defesa central Miguel Lopes, um dos capitães de equipa, também marcou presença na conferência de imprensa, depois de ter ficado de fora da visita ao Benfica (derrota por 2-0), devido a castigo, e de um processo disciplinar instaurado pelo próprio clube, que já é um "assunto encerrado" e resolvido, podendo voltar a ser opção neste duelo.

"Senti orgulho na equipa, na maneira como encarou aquele jogo. Acho que foi notório, a equipa esteve muito bem, com um caráter enorme e uma arrogância que tem de ter nestes jogos. Os pontos virão, com calma e humildade", disse, sobre o encontro na Luz.

O Estrela da Amadora, ainda sem pontos, recebe o Estoril Praia no jogo de abertura da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, na sexta-feira, pelas 20:15, no Estádio José Gomes, na Amadora, que terá a arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.

