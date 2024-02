Extremo Renyer perto de ser reforço

O Estrela da Amadora está prestes a garantir a contratação de Renyer, extremo de 20 anos que fez exames médicos durante esta segunda feira. Se tudo correr dentro da normalidade, o jogador deverá ser oficializado nas próximas horas.O brasileiro vai assinar um contrato de dois anos e meio com o emblema tricolor, segundo o jornalista brasileiro Venê Casagrande.Renyer prepara-se para a primeira aventura na Europa e fora do Santos, clube com o qual não renovou depois de 10 anos ao serviço do Peixe. Na temporada passada marcou 16 golos em 26 jogos ao serviço dos sub-20.