Feratovic complica-se: transferência para o Lechia Gdansk em risco

Afinal ainda não é certo que Amir Feratovic seja reforço do Lechia Gdansk. O clube polaco e o central esloveno de 21 anos não chegaram a acordo relativamente aos detalhes pessoais da operação, pelo que a transferência está em risco. Refira-se que o negócio chegou a estar fechado, num empréstimo com opção de compra de 250 mil euros (duas tranches de 125 mil pagas em setembro e dezembro de 2024). O jogador tem ordem para se apresentar no próximo dia 25, assim como Sebastián Guzmán, que dificilmente continuará para a próxima época.

Entretanto, o Estrela anunciou que as renovações dos lugares anuais começam hoje e a venda ao público a partir do próximo dia 27. Os preços variam entre os 100 e os 150 euros.