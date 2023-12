Gaspar e Keliano convocados para a CAN

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kialonda Gaspar e Manuel Keliano souberam ontem que estão oficialmente convocados para a CAN, desfalcando o E. Amadora no início de 2024. O central de 26 anos, habitual titular dos tricolores, e o médio de 20 – que soma poucos minutos nesta época –, são já presenças habituais na seleção de Angola e estão confirmados nos 23 escolhidos pelo português Pedro Soares Gonçalves para a prova, que se realizará de 13 de janeiro a 11 de fevereiro na Costa do Marfim.

Nesse período, a equipa de Sérgio Vieira fará cinco jogos para a Liga Betclic, dois deles frente a V. Guimarães e Benfica. No entanto, a dupla já não estará disponível contra o Vizela (dia 6), já que a comitiva dos palancas negras se concentra para estágio no Dubai no dia 2. A estreia na competição está marcada para o dia 15, contra a Argélia, enfrentando depois a Mauritânia (20) e o Burquina Faso (23) .