Gustavo Henrique pára dois meses devido a lesão

Apesar do regresso às vitórias contra o Portimonense, por 3-0, nem tudo foram boas notícias no E. Amadora. Gustavo Henrique lesionou-se no início do mês e soube-se agora que terá de voltar a parar. O extremo brasileiro de 24 anos, que em dezembro tinha feito o regresso aos relvados após 10 meses fora devido a uma lesão grave no joelho esquerdo, sofreu uma rotura no menisco do mesmo joelho e será novamente operado, ficando cerca de dois meses no 'estaleiro'.Esta época, Gustavo Henrique só foi utilizado por Sérgio Vieira em 4 jogos, num total de 128 minutos. Léo Jabá e Regis têm sido os habituais titulares e são os dois únicos extremos de raiz no plantel, podendo ser também lançados nessa posição Kikas ou Nanu.