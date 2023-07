Gustavo Henrique renova com Estrela da Amadora até 2026

O extremo brasileiro Gustavo Henrique renovou o vínculo contratual com o Estrela da Amadora até ao fim da época 2025/26, anunciou o clube recém-promovido à Liga Betclic, através das redes sociais.

Gustavo Henrique, de 24 anos, cumpriu uma temporada ao serviço dos amadorenses, na Segunda Liga, com seis golos apontados em 22 partidas realizadas, tendo chegado à equipa tricolor oriundo do Penafiel, clube que representou nas duas temporadas anteriores.

Com um percurso iniciado no Brasil, por Trindade, Anápolis e Grêmio Anápolis, Gustavo Henrique também conta com uma breve passagem pelos sub-23 do Sporting de Braga.

Os estrelistas contam com quatro reforço neste retorno à elite do futebol português: os médios Pedro Sá (ex-Portimonense), Léo Cordeiro (ex-Mafra) e Manuel Keliano (ex-1.º de Agosto, de Angola), e ainda o avançado Léo Jabá (ex-São Bernardo, do Brasil).

Por outro lado, o central Rui Correia (Belenenses) e o ponta de lança João Silva saíram do clube, enquanto o guarda-redes Bruno Brígido, os defesas Miguel Lopes e Gaspar, os médios Aloísio e Vitó e os avançados Ronald Pereira e Kikas renovaram os contratos.

Eliminado na primeira fase da Taça da Liga pelo Portimonense (3-1), a equipa orientada por Sérgio Vieira estreia-se na edição 2023/24 da I Liga com uma receção ao Vitória de Guimarães, a partir das 18 horas de 13 de agosto, no Estádio José Gomes, na Amadora.

Antes, o Estrela da Amadora ainda tem testes de pré-temporada por disputar, com dois duelos no sábado, frente a Benfica B e aos italianos da Roma, e em 05 de agosto, frente ao Belenenses e aos angolanos do Petro de Luanda, a contar para o Troféu José Gomes.