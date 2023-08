Jamor garantido para treinos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Vieira deixou ‘recados’ após a derrota (0-2) na Luz, nomeadamente pelas condições de preparação. Nesse sentido, sabe, os tricolores garantiram o Jamor como nova opção para o plantel treinar em relva natural, além do Estádio das Seixas, na Malveira.O grupo também trabalha no sintético do Sindicato, em Odivelas.