João Silva termina contrato e deixa o E. Amadora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Silva está de saída do Estrela da Amadora. O emblema tricolor anunciou esta quarta-feira, nas redes sociais, que o avançado de 33 anos não renovou o respetivo contrato, que chegou ao fim este mês. Chegado à Reboleira no verão passado, foi utilizado em 34 jogos (16 como titular), marcando 7 golos e registando 1 assistência, sendo peça importante para a subida do Estrela à 1.ª Liga.