José Manuel Francisco deixa cargo na estrutura da SAD do Estrela da Amadora

Há mudanças à vista na estrutura da SAD do E. Amadora. José Manuel Francisco, presidente do clube, está de saída da presidência, pelo que irá também abandonar o cargo que ocupa na SAD.Em declarações a, Paulo Lopo, líder da SAD tricolor explicou que tudo se trata de um formalismo e que nada tem que ver com a SAD. "O José Manuel Francisco vai deixar a presidência e como consequência o clube vai ter de nomear uma nova pessoa para ser o representante do clube na SAD. É apenas disso que se trata esta mudança", elucidou o dirigente.O emblema da Reboleira vive um período conturbado financeiramente, mas o Paulo Lopo garante que a parceria com os investidores da My Football Club (MYFC) mantém "na mesma".