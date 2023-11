Keliano pregou susto no Vizela-E. Amadora: angolano foi para o hospital após pancada na cabeça

Keliano pregou um tremendo susto a toda a gente que estava no Estádio do Vizela. O médio do E. Amadora, que foi lançado no jogo aos 99 minutos, caiu no relvado aos 114' devido a uma tontura depois de, minutos antes, ter sofrido uma forte pancada na cabeça numa disputa de bola. As equipas médicas das duas equipas entraram rapidamente em ação e colocaram o angolano em posição lateral, tendo o jogador depois sido transportado de maca diretamente para o balneário, de onde seguiu para o hospital.

No final, Luís Matos criticou o facto de não ter podido substituir o jogador. "Em todo as Ligas do Mundo, incluindo a portuguesa, é permitida a substituição após uma concussão. Isso só não acontece na Taça de Portugal e é lamentável", registou o adjunto de Sérgio Vieira.