Amir Feratovic reforça Lechia Gdansk

O Lechia Gdansk, recentemente despromovido ao segundo escalão do futebol polaco, apresentou uma proposta de empréstimo por Amir Feratovic, defesa-central esloveno do Estrela da Amadora que, na segunda metade da época passada, esteve cedido ao Benfica, depois de, nos primeiros seis meses da época, ter alinhado pelo conjunto tricolor.O emblema polaco, que pretende regressar ao escalão principal, propõe receber o jogador por empréstimo até final da época 2023/24, ficando depois obrigado a adquirir o futebolista a título definitivo. O negócio envolve uma verba dos 250 mil euros, a pagar em duas tranches - 125 mil em setembro de 2024, mais 125 mil em dezembro do mesmo ano.O Estrela da Amadora já aceitou a proposta, até porque recebeu já propostas de outros emblemas que acabaram por não se concretizar. O jovem internacional esloveno - tem 4 partidas pelos sub-21 da Eslovénia - tinha outras propostas, mas acabou por optar pelo emblema da 2ª Liga da Polónia. Amir Feratovic chegou à Reboleira a custo zero, em julho de 2022, oriundo dos juniores da Roma. O central, de 21 anos, tem um valor de mercado atual de 400 mil euros, segundo o Transfermarkt, site especializado em mercado de transferências.