Léo Cordeiro é reforço do E. Amadora

Tal como Record avançou em tempo oportuno , Léo Cordeiro era cobiçado pelo Estrela da Amadora e agora, desvinculado do Mafra, que respresentou por 39 ocasiões na época passada, marcando três golos e fazendo duas assistências, assina como jogador 'livre' pelo emblema da Reboleira.O médio de 27 anos, que se cotou como um dos principais trunfos do Mafra em 2022/23 e tem a versatilidade, consistência e qualidade de passe como principais argumentos, chegou a acordo com os tricolores pelas próximas duas épocas e vai atuar pela equipa comandada por Sérgio Vieira até 2025.A contratação deve ser formalizada nos próximos dias.