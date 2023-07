Léo Jabá treina sem limitações

Os trabalhos do Estrela da Amadora prosseguem e uma das novidades é Léo Jabá. O extremo brasileiro assegurado por empréstimo ao São Bernardo tinha estado ausente do primeiro treino da temporada, devido a lesão muscular contraída ainda no clube paulista, mas já se juntou ao grupo orientado por Sérgio Vieira e encontra-se a treinar sem limitações. Recorde-se que os tricolores terão amanhã o primeiro particular da pré-época, medindo forças com o Sporting, na Academia de Alcochete, às 10h30.