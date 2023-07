Manuel Keliano a caminho do E. Amadora

Depois de oficializadas as contratações de Léo Jabá, Léo Cordeiro e Pedro Sá, há mais um reforço a caminho do E. Amadora. Trata-se de Manuel Keliano, médio defensivo angolano de 20 anos que chega livre depois de ter terminado contrato com o 1º de Agosto, emblema daquele país. A informação foi avançada esta manhã pelo portal 'Bola em Campo' e entretanto confirmada porInternacional A por Angola, participou em 32 jogos e marcou dois golos na última temporada, tendo sido um pedido expresso do técnico Sérgio Vieira. Segundo apurámos, o acordo já está fechado e o jogador – que chegou a estar na mira do Lille de Paulo Fonseca – irá assinar nos próximos dias até junho de 2026, num negócio mediado pelo empresário Edson Queiroz, da FootPrestige. Será o quarto angolano do plantel para 'atacar' o regresso à 1ª Liga, juntando-se a Kialonda Gaspar, Mário Balbúrdia e Capita.