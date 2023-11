Miguel Lopes emocionado: «O meu pai gostaria de ter visto o filho jogar em Alvalade»

Miguel Lopes, capitão do Estrela da Amadora, ficou "orgulhoso" com a exibição dos tricolores em Alvalade, não obstante a derrota (3-2) diante do Sporting. Emocionado no regresso à casa do leões, o defesa lembrou o pai, já falecido."Foi especial voltar. Pensei no meu falecido pai. Gostaria de ter visto o filho jogar em Alvalade. [O Sporting] É o clube do meu coração e que me diz muito", afirmou o experiente jogador, de 36 anos, em declarações à Sport TV.Sobre o jogo, Miguel Lopes sublinhou: "Saímos daqui orgulhosos pelo que fizemos. Chegámos ao 2-1 com muito mérito, mas depois sofremos dois golos, o segundo quando estávamos com menos um jogador. Defrontámos uma excelente equipa, mas sabe a pouco".O defesa ainda lembrou: "Antes deste jogo, conseguimos três vitórias seguidas sem sofrer golos. Queríamos dar sequência a esses resultados. Mas agora é levantar a cabeça, pois temos um jogo importante no próximo fim-de-semana em nossa casa [com o Moreirense]", rematou.