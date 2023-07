Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Miguel Lopes mais um ano no Estrela da Amadora O contrato do defesa de 36 anos terminou no fim do último mês, mas o capitão dos tricolores já chegou a acordo para continuar na Reboleira





• Foto: Estrela da Amadora