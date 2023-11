Miguel Lopes só volta a jogar no Estrela da Amadora em 2024

Baixa de vulto no Estrela da Amadora: Miguel Lopes vai parar por cinco a seis semanas devido a lesão meniscal no joelho direito.O defesa de 36 anos, que participou em onze dos 13 jogos disputados pela equipa comandada por Sérgio Vieira, somando 847 minutos, só volta a competir, ao que tudo indica, em 2024.Miguel Lopes falha, assim, os próximos jogos, com o Vizela, fora, para a Taça de Portugal, com o Rio Ave, em Vila do Conde, dia 2 de dezembro, com o Boavista, na Reboleira, dia 10, com o Farense, no Algarve, dia 15, e a receção ao Arouca, dia 28.Com Kialonda Gaspar ao serviço da seleção de Angola e Omurwa do Quénia, Sérgio Vieira tem, além de Miguel Lopes, Erivaldo Almeida, Mansur e Pedro Mendes entregues ao departamento médico, complicando a preparação para o jogo de dia 24, em Vizela, a contar para a Taça de Portugal.