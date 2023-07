Paulo Lopo e as melhorias no José Gomes: «Estamos a avaliar a possibilidade de cobrir as bancadas»

Paulo Lopo, presidente da SAD do Estrela da Amadora, deixou a garantia este sábado de que o estádio José Gomes estará, no início da temporada, pronto para receber jogos da 1ª Liga, nomeadamente frente a clubes como Benfica, FC Porto ou Sporting, que trazem sempre consigo uma falange considerável de adeptos, bem como na primeira jornada, diante do V. Guimarães."Do ponto de vista estrutural está completamente preparado para isso. Estamos só a fazer os últimos retoques, mas hoje as nossas instalações internas são claramente de 1ª Liga e das melhores que conheço", assegurou. Para já, estão a ser substituídas e pintadas as cadeiras e a ser instalados painéis LED, além de outras melhorias, mas existe também a possibilidade de ser colocada uma cobertura, avançou o dirigente. "Estamos a colocar LED's e a avaliar a possibilidade de cobrir as bancadas [centrais], estamos a orçamentar. É importante para o conforto dos nossos adeptos."De resto, o líder do emblema tricolor voltou ainda a sublinhar que a meta do clube para o regresso à elite será a permanência, sem pensar em voos maiores pelo menos para já. "Este ano vamos partir com um objetivo principal, que é mantermo-nos na 1ª Liga. Depois, com o que os jogos nos forem ditando, vamos ver o que conseguimos fazer, mas não vamos queimar etapas", rematou.