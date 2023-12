Plantel solidário no hospital

O plantel do Estrela da Amadora realizou uma ação solidária durante a tarde de ontem no hospital Amadora-Sintra. Imbuídos do espírito natalício, os tricolores abraçaram uma causa nobre e decidiram deslocar-se à unidade hospitalar da região para distribuir presentes.

A comitiva do Estrela composta pelos guarda-redes Bruno Brígido, António Filipe e Dida; o defesa João Reis; o médio Pedro Sá e os avançados Léo Jabá e Kikas tirou algum tempo para proporcionar uma tarde diferente às crianças internadas na ala pediátrica e que atravessam momentos difíceis. Durante largos minutos, os jogadores estiveram à conversa com os mais novos e proporcionaram vários sorrisos. No final, havia quem já fizesse uso das prendas e 'desfilasse' pelos corredores com cachecóis do emblema da Reboleira.