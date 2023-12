Reboleira pela inclusão antes do E. Amadora-Boavista

Joga-se este domingo o Estrela da Amadora-Boavista relativo à jornada 13 da Liga Betclic, mas há já outro motivo de interesse antes do apito inicial de Iancu Vasilica. Trata-se do painel de azulejos intitulado 'Sonhadores' da autoria do artista plástico 'O Gringo' e apela à inclusão social, racial ou sexual, combatendo todo o tipo de discriminação. Já se marcam 'golos' na Reboleira, à margem do jogo.