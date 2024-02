Segurar Kialonda Gaspar e afastar crise

Ainda com os mercados de transferências abertos na Turquia ou na Rússia, por exemplo, os tricolores procuram resistir ao potencial assédio por Kialonda Gaspar. O defesa central angolano regressa da CAN com Keliano, para ajudar a equipa de Sérgio Vieira a travar, já na receção ao Portimonense, a vaga de maus resultados: após a derrota por 1-0 no Estoril são já 7 os jogos sem vencer.