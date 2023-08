Sérgio Vieira após vitória frente ao Estoril: «Queremos dedicá-la ao Paollo Madeira»

Sérgio Vieira era um treinador naturalmente satisfeito, após o primeiro triunfo do E. Amadora nesta edição da Liga Betclic . O técnico dos tricolores disse ter sido "uma vitória inteiramente justa" e deixou uma dedicatória especial."As emoções foram fantásticas. Todos nós merecíamos isto, tal como os adeptos. Penso que foi uma vitória inteiramente justa e que, pelos dados estatísticos, até poderia ter sido mais tranquila. A liderança no Estrela da Amadora é muito forte, de todas as pessoas, e as vitórias não escondem o que quer que seja", começou por referir Sérgio Vieira à Sport TV, no final do encontro com o Estoril."Este é um trajeto que tem as suas etapas, as pessoas sabem onde estava o clube há uns anos e como está agora. Foram pessoas de grande valor que resgataram o Estrela da Amadora do passado que teve. Estamos todos a remar juntos, com um sentido de responsabilidade muito grande, e é assim que são formadas as grandes instituições", acrescentou, tendo lembrado depois Paollo Madeira, que faleceu a 12 de agosto num acidente de viação no Vietname."Queremos dedicar esta vitória ao Paollo Madeira, jogador muito importante na história do Estrela, que eu também tinha treinado no Farense. Era muito bom menino e será recordado para sempre", frisou.