Sérgio Vieira assume "desilusão" pelo empate em Chaves: «Nós é que colocámos emoção no jogo»

O Estrela da Amadora deixou escapar dois pontos na visita a Chaves , ao permitir que os transmontanos tivessem recuperado de 0-2 para 2-2 já na compensação. No final da partida, o técnico dos amadorenses, Sérgio Vieira, assumiu sentir "desilusão"."Fomos nós que colocámos emoção no jogo, em relação aos bons momentos que tivemos, do ponto de vista ofensivo, e nos momentos defensivos em que o Chaves conseguiu criar perigo, fomos nós também, as nossas falhas. Foi um jogo emotivo, mas infelizmente é um jogo na linha daquilo que temos vindo a fazer, com excelente atitude individual, com grande organização coletiva, com uma grande ambição e depois só falta a regularidade nas tomadas de decisão", começou por analisar."Não posso apontar o dedo a nenhum jogador em específico, os pequenos erros acontecem, só que para ganhar um jogo como este, que era difícil, no momento de viragem do Chaves, [com] a entrada do novo treinador, com um ambiente de apoio fantástico dos seus adeptos, uma energia muito forte dos seus jogadores, precisávamos de ter um jogo 100% concentrados, sem a quantidade de falhas que aconteceram, e isso levou-nos a que, em alguns momentos, trouxéssemos emoção ao jogo precisamente pelos erros que aconteceram", acrescentou o técnico dos tricolores."Se não [tivessem acontecido os erros], pela nossa organização, pelo potencial dos nossos jogadores, acabávamos por ganhar o jogo de uma forma natural, o que aconteceu até aos 85'. Infelizmente, é a vida, o processo das equipas que se estão a estruturar, a voltar ao futebol português, a crescer, de jogadores que vêm de diferentes realidades, que estão no primeiro ou segundo ano cá, com processos altamente exigentes para o seu rendimento. Embora nos esteja a custar muito digerir o que aconteceu hoje, é normal e temos de pensar já no próximo [jogo], pensar na viagem para baixo, recuperar. Daqui a três dias temos outro duelo interessante e é isto, a vida e o futebol", concluiu.