Sérgio Vieira distribui recados: «Competitividade é desleal»

As declarações de Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, após a derrota (2-0) com o Benfica na Luz.

Retira ilações positivas?

– As lesões impediram-nos de lutar até ao fim em função da estratégia que tínhamos. Por responsabilidade própria, estivemos aquém do que queríamos, mas sentimos que houve momentos que nos deixam orgulhosos.

– O que tem a dizer sobre o lance em que o VAR reverte o penálti a favor do E. Amadora?

– Sou dos que fala mesmo da arbitragem. Vivemos numa sociedade hipócrita. A competitividade entre os clubes é desleal. As instituições têm de caminhar para regularizar isso. Não foi só a questão do penálti, foram outros lances. Não é preciso perder tempo.

– A fadiga afetou?

– Continuamos com as mesmas dificuldades nas nossas condições de trabalho em relação ao ano passado. As equipas deviam preparar-se da mesma forma.. O mérito cabe a quem ganha, não interessa como ganhou. Interessa camuflar. Se estivesse do outro lado gostaria de ganhar de outra forma. Fizemos o possível em função de alguns aspetos da precariedade da nossa preparação.

– Está a deixar recados para a autarquia?

– O recado é para haver responsabilidade. Tem de haver coerência e compromisso de todas as partes. Se é a autarquia, investidores ou diretor... isso é interno. Deviam ter planeado que íamos estar entre os grandes.