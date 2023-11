Sérgio Vieira e o golo da reviravolta do Sporting: «Há falta sobre o André Luís»

Depois de duas vitórias consecutivas no campeonato, o Estrela da Amadora saiu este domingo derrotado (3-2) na deslocação ao terreno do Sporting, em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga Betclic.

Em declarações no final da partida, Sérgio Vieira sublinhou o jogo de "emoções fortes" para as duas equipas, assim como para os adeptos, a quem aplaudiu pelo apoio constante em Alvalade. "Exatamente, foi um jogo de emoções muito fortes para os dois lados e para os adeptos. Isso é que é importante no futebol, é por isso que trabalhamos diariamente. Jogamos quando tínhamos de jogar, não viemos cá defender apenas. Infelizmente, não conseguimos mais. Algumas circunstâncias do jogo condicionaram-nos, mas foi um jogo positivo", começou por dizer o treinador do Estrela, em declarações à Sport TV.



Escolhas iniciais

"Tal como o Sporting, nós também tínhamos 6 ou 7 jogadores indisponíveis, com qualidade e que já foram titulares esta época. O Ronaldo Tavares foi gerido da forma que tinha de ser, o Hevertton também. A estratégia que montámos foi tentar jogar o jogo completo, tentar defender personalizados, baixar linhas quando tínhamos de baixar, assim como qualquer equipa, como o Sporting, por exemplo, ou até nos jogos da Liga dos Campeões, e conseguimos fazê-lo. Os nossos médios causaram muitas dúvidas nos médios do Sporting. Faltou-nos alguma mobilidade. Podíamos ter recebido mais baixo um pouco, e a profundidade que também nos faltou no ataque, assim como o entendimento do timing certo. Fomos uma equipa que tentou jogar o jogo."



Os dois golos sofridos em momentos de debilidade

"Sofremos um golo em inferioridade numérica, num momento de dor do Almeida, e no 3.º golo dá-se uma situação de golo após uma falta sobre o André Luís, que acaba por não ser marcada, e o Sporting chega ao golo, com mérito."



Ideias positivas a levar de Alvalade

"Levo coisas positivas. A coragem dos jogadores. Mas também há aspetos a melhorar. O 3.º golo devíamos ter defendido melhor o cruzamento dentro da área. Mas o mais importante é olharmos para o próximo jogo. Isto mexe connosco mas para amadurecermos mais. Realçar a energia fantástica dos adeptos que queríamos agradecer de forma profunda", terminou.