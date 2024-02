Sérgio Vieira e o momento do FC Porto: «Certamente que querem correr e lutar o dobro»

O E. Amadora visita amanhã, a partir das 20h30, o Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto. Esta sexta-feira, o treinador Sérgio Vieira esteve na sala de imprensa para lançar esta partida frente a um dragão ferido, depois de um empate (1-1) com o Rio Ave e uma derrota (2-3) com o Arouca.Não temos dúvidas de que vamos ter pela frente um FC Porto com vontade de dar a volta. Qualquer equipa bem liderada, como são os clubes grandes e o tempo de permanência do Sérgio Conceição reflete isso, tende sempre a reunir energias e forças para dar sempre uma resposta. Essa é a lógica de qualquer equipa. Acreditamos que vai acontecer isso da parte deles, mas o nosso foco está no que podemos e temos de fazer. Dar sequência aos nossos processos, que no último jogo culminaram com a conquista dos três pontos, mas mais do que isso é o processo que temos vindo a reagrupar e a reorganizar com a chegada de novos jogadores e que já o fomos também noutros momentos. O que nós queremos no Dragão é isso mesmo e lutar sempre pela vitória ou por algo que se possa assimilar a isso.Isso é sempre subjetivo. Depende de quem está do outro e nós não controlamos o que está do outro lado. Mas certamente que querem correr o dobro, lutar o dobro e serem confiantes, mas depende do que eles fazem. Isso não ocupa tempo na nossa reflexão e preparação. Olhamos para nós e seguimos o nosso caminho. Naturalmente que olhámos, preparámos, vimos os jogadores que podem jogar, os movimentos, a estrutura e os comportamentos, mas não no sentido de achar que agora é que é. Queremos ser fortes de dentro para fora.Queremos que a materialização de resultados culmine na conquista de pontos. Não quer dizer que não fiquemos satisfeitos com alguns comportamentos quando perdemos, mansa globalidade ficamos bastante tristes. Quando não estivemos tão bem, ficámos felizes com algumas coisas, mas sentimos que era muito pouco para aquilo que queríamos. No último jogo já foi melhor, quer em relação a processos individuais, de performance física, de complexidade tática e de entendimento das nossas regras. Isso fez com que a gente conseguisse ter bons momentos durante jogo e vencer. Queremos dar sequência a isso, será sempre a nossa lógica, principalmente quando tivermos as condições no máximo ou muito perto disso. Sabemos que por vezes vamos ter de improvisar, mas estamos a trabalhar para que o nosso foco seja ganhar ou ganhar, ganhar ou ganhar, ganhar ou ganhar, porque é esse o perfil e o caráter deste grupo.Não. Ainda não chegou a hora dele, até porque é pública a utilização que teve nos últimos meses, assim como o Rodrigo Pinho, o Nilton Varela e o Rúben Lima. Tentamos respeitar os processos. Quando vão entrar na equipa e o tempo que jogam. E ainda assim há fatores externos que podem contribuir para lesões. Da nossa parte vamos ser sempre responsáveis. O Nanu tem história no FC Porto e no futebol português, é um excelente jogador e pessoa e estamos a tentar resgatar o máximo de confiança dele e o máximo de performance dele. Quando for oportuno, mas sempre dentro das nossas regras, poderá dar o seu contributo de início, mas não é o momento ainda.Aqueles que nós temos é uma liderança forte e assente em valores humanos valiosos, convicções e formas de estar na vida dentro do trabalho em equipa. Não nos desviamos um milímetro que seja desse caminho. Não é por perdermos que vamos perder o foco, vamos refletir, analisar e ser resilientes, mas jamais nos vamos desviar do caminho. Antes quebrar, que torcer. Será sempre essa lógica. Quando surgir o momento de sermos felizes, como fomos agora com o Portimonense, desfrutaremos do momento e manter esse momento o mais longe possível.Normalmente o FC Porto tem essa característica. Uma equipa intensa e que procura colocar um ritmo alto no jogo. Acredito que vão querer demonstrar aos adeptos que estão ali para reverter a situação que viveram com o Arouca. Vamos querer impedir que isso aconteça e fazer o nosso jogo. Não podemos querer só anular as virtudes do FC Porto, vamos também explorar as nossas características fortes. Acredito que as equipas grandes são fortes no início, no meio e no fim.Sem dúvida. A experiência e a maturidade são fatores que nos ajudam a todos nós a tomar melhores decisões. Isso podem ser fatores importantes. Jogadores que já jogaram no Dragão e já sentiram esse nível competitivo. Mas também é subjetivo, porque há jogadores que nunca jogaram esses jogos e são competitivos e irreverentes.Sim, e como titular [risos].Quem também esteve na sala de imprensa foi Nilton Varela, que no mercado de janeiro trocou o FC Porto B pelos tricolores.Como todos sabem, principalmente depois de derrotas, querem reagir muito fortes. Dois jogos sem ganhar é inadmissível naquele clube. Mas o nosso foco está em nós e no nosso trabalho. Identificámos o que temos de fazer e vamos tentar um bom resultado para nós e para continuarmos a crescer na classificação.É igual aos outros. Vou preparar-me de igual forma. Não é por ser o meu antigo clube, que me vou preparar de forma diferente do que para a semana com o Chaves.Sinceramente, é desfrutar do ambiente. Qualquer um de nós que sonha ser jogador e ter a hipótese de jogar naquele estádio cheio, tem de desfrutar. Só assim vamos conseguir desfrutar do que o futebol tem de bonito.As primeiras impressões são incríveis. Acolheram-me de forma espetacular. Só tenho a agradecer a confiança e quero retribuir com trabalho dentro de campo. Tenho a certeza de que o futuro será risonho.O futebol é imprevisível. Conheço o Francisco, sei as qualidades que tem, o que procura no jogo e sei o que tenho de fazer para o travar, mas depois lá dentro o futebol é o momento e a magia. Vamos ver como corre.