Sérgio Vieira: «Esta vitória foi fruto da forma focada e organizada como entrámos na partida»

O E. Amadora recebeu e venceu o Famalicãoem jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga Betclic. No final do jogo, Sérgio Vieira, fez questão de agradecer o apoio dos adeptos."Esta vitória foi assente em muitos méritos. Em primeiro lugar dos nossos adeptos, que, num dia de chuva, vieram determinados a apoiar-nos e a nossa vitória também começou aí. Depois, foi também fruto da forma focada e organizada como entrámos na partida".E prosseguiu, falando sobre a expulsão do jogador do Famalicão: "A superioridade numérica foi um fator que podia ter sido uma armadilha para nós, porque isso por vezes é algo negativo para quem tem mais uma unidade em campo. A questão da superioridade serviu para confirmar o caráter desde grupo. Um grupo que quer amadurecer a cada oportunidade. Dominámos, criámos situações de perigo, tentámos circular a bola à largura, tentando chamar a primeira linha de pressão do Famalicão, apesar de não ser fácil, porque estava confortável com o empate. Insistimos, mexemos ao intervalo e depois a entrada do André Luiz também foi positiva. Creio que em termos gerais foi muito positiva a forma como gerimos a superioridade numérica, não permitindo grandes transições ao adversário".O treinador do E. Amadora foi ainda questionado sobre a titularidade do guarda-redes António Filipe: "Essas são boas dores de cabeça. O meu desejo é que todos estejam disponíveis. O Bruno Brígido foi determinante a época passada e infelizmente teve lesão traumática com o Sp. Braga. O António (Filipe) trabalha muito para isto, como o Wagner, o Edmilson, e todos estão preparados para quando a oportunidade aparecer. Ficámos felizes pelo António, pela maturidade e segurança que transite à equipa".No final, o técnico falou sobre a posição na tabela classificativa: "Temos que olhar de forma feliz para estes 11 pontos que temos na I Liga, mas também de forma muito responsável. Perdemos dois pontos em Chaves, fizemos um grande jogo aqui com o FC Porto em que merecíamos no mínimo um ponto. Na Luz, estivemos empatados até 10 minutos do fim".