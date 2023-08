Sérgio Vieira: «Estamos a criar bases importantes para que na 1.ª jornada consigamos lutar pela vitória»

Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, afirmou no final do Troféu José Gomes, que há ainda muito a melhorar, mas mostrou-se satisfeito com o trabalho desenvolvido na pré-temporada.

Num dia intenso para o Estrela da Amadora, com dois jogos particulares frente a Belenenses (derrota por 1-4) e Petro de Luanda (triunfo por 2-1), o treinador da equipa tricolor indicou que os resultados das quatro semanas de preparação foram o menos importante para o grupo de trabalho.

"Estes jogos serviram para testar as nossas debilidades e o caminho a seguir. Errar nesta fase é o que menos interessa. Se queremos coisas grandiosas temos que competir a um nível elevado", salientou.

Sublinhando que a equipa está ainda longe da perfeição, Sérgio Vieira mostrou-se confiante no trabalho que tem sido feito.

"O ano passado conseguimos algo extraordinário, dar este salto qualitativo para a elite do futebol português. Pouco a pouco estamos a criar bases importantes para que na primeira jornada consigamos lutar pela vitória e proporcionar um bom espetáculo aos adeptos, tendo a expectativa de que eles encham o nosso estádio", vincou.

Em relação aos reforços já anunciados, Sérgio Vieira adiantou que ainda se encontram em processo de adaptação, mas assegura que irão acrescentar valor à equipa.

"O Pedro Sá, o Léo Cordeiro, por exemplo, estiveram mais tempo parados e as nossas regras táticas requerem sempre um período de adaptação, mas vão agregar muito valor. Foi para isso que vieram", disse o treinador.

"Estamos muito satisfeitos. A resposta foi boa. Tivemos uma boa reação. Naturalmente que o desgaste foi acumulando e depois tivemos que gerir. Felizmente fizemos dois golos. A vitória é sempre importante, mas se não tivesse acontecido para mim era igual. Nesta etapa o mais importante é a preparação", admitiu.

O técnico tricolor garantiu, no entanto, que ainda existem alguns ajustes a fazer.

"Não podemos sofrer golos destes. De manhã também sofremos quatro golos que em situação normal não podem acontecer, tendo em conta o rigor que tivemos na época passada. Neste jogo melhorámos ao intervalo: os nossos extremos com bola; o jogo posicional; o jogo entre linhas; os momentos das perdas. Nesta fase vamos eliminando algumas coisas", assegurou.

Alexandre Santos, o treinador português do Petro de Luanda, gostou da intensidade da partida e deixou elogios ao Estrela da Amadora. "Este jogo colocou-nos à prova. Teve o objetivo de elevar o nosso nível. A pressão que o Estrela faz não é muito habitual para nós".

"O ano passado não tivemos, nem na Taça dos Campeões Africanos, equipas que nos remeteram a uma pressão tão alta. Isso é muito importante para a nossa equipa em termos de preparação, porque vamos ter a Supertaça e depois a eliminatória para aceder à fase de grupos da Taça dos Campeões Africanos", vincou.