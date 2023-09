Sérgio Vieira: «Estou desiludido pelo resultado e não pela falta de atitude»

Sérgio Vieira, treinador do E. Amadora, garantiu sentir-se satisfeito pela atitude da sua equipa na derrota por 4-2 contra o Sp. Braga no Estádio José Gomes, mas deixou claro que é preciso melhorar a nível defensivo. "O orgulho está na atitude e na forma como a equipa se entrega ao jogo. Queremos ser uma equipa competitiva, que não deixa o adversário respirar e uma equipa intensa. Depois, quando ganhamos a bola, temos de saber o que fazer com ela. Como queremos ser fortes em todos os momentos acabámos por perder o rigor naquilo que é fundamental. Temos de ser mais regulares defensivamente. Tenho de encontrar a melhor forma de defender", admitiu."Estou desiludido pelo resultado e não pela falta de atitude. Os nossos objetivos são diferentes, continuar a cimentar o Estrela da Amadora na 1ª Liga. Uma equipa que quer empatar com o Sp. Braga, que disputa a Liga dos Campeões, não pode cometer os erros que cometemos. O Sp. Braga é um justo vencedor pelo que fez e pelas falhas que tivemos. Temos de crescer na dor e na frustração do resultado. Fizemos coisas boas, é mantê-las e desenvolver outros aspetos", sublinhou, concluindo: "Não nos focámos na tabela nem nos pontos. Quando refletimos, o nosso foco é mais profundo."