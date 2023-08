Sérgio Vieira: «Não me identifico com o que fiz, mas faz parte»

Em estreia na Liga Betclic, o Estrela da Amadora perdeu em casa por 1-0 diante do V. Guimarães , numa partida na qual, na opinião do técnico Sérgio Vieira, tudo poderia ter sido bem diferente caso não tivesse sucedido a expulsão de Miguel Lopes."Ficamos com a sensação de que se o jogo fosse disputado 11 contra 11 seria completamente diferente. Fomos penalizados naquele lance [da expulsão de Miguel Lopes]. Respeitamos o critério. Infelizmente condicionou o restante jogo. Lutámos pelos pontos. Nesta etapa de crescimento acabámos por não conseguir empatar e levar um ponto ou vencer e conquistar três. O Vitória, em algumas situações de contra-ataque, conseguiu chegar ao último terço. Depois da expulsão, a equipa deixou de ser tão pressionante. Não era fácil jogar com menos um jogador, nesta etapa, quando acabámos de chegar da Segunda Liga. No intervalo, corrigimos isso. Mantivemos taticamente as mesmas regras. Fomos mais pressionantes e acabámos por ter bons momentos", analisou.O técnico, tal como Miguel Lopes, também foi expulso e assumiu-se arrependido pela forma como agiu. "Se a minha expulsão pode ou não fragilizar a equipa para o jogo com o Benfica é algo que vamos analisar. Eu tive uma reação. É algo que tenho de melhorar, tal como a equipa de arbitragem, tal como os jogadores, tal como todas as pessoas têm de melhorar. Não me identifico com o que fiz, mas faz parte".