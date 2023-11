Sérgio Vieira pretende manter a baliza a zeros contra o Sporting… e não só: «Queremos fazer um jogo completo»

A atravessar a melhor fase da temporada, com três vitórias consecutivas e sem sofrer golos, o Estrela da Amadora terá amanhã um teste de fogo em Alvalade diante do líder Sporting. Na antevisão ao duelo, o técnico Sérgio Vieira garantiu que nada vai mudar. Quer continuar com a baliza a zeros... mas não só. "Vamos tentar manter esse registo da mesma forma que fizemos nos outros jogos, com as nossas regras, com foco nas dinâmicas defensivas e com os princípios que defendemos desde o início do campeonato. O início não foi fácil, defrontámos excelentes equipas, e este jogo será mais um teste para que se possa dar continuidade aos jogos recentes em que não sofremos", começou por referir."Um dos nossos objetivos é deixar a baliza a zeros, mas queremos fazer um jogo completo em todos os momentos. Que possamos jogar, ter momentos de transição, de contra-ataque, ser fortes na reação à perda, nas bolas paradas ofensivas e defensivas, que nos possamos focar em todos os momentos e desfrutar. Será determinante, porque o Sporting está num excelente momento, tem excelentes jogadores e é bem orientado há várias épocas, com mérito do Rúben, dos jogadores e da administração. Não é fácil defrontar uma equipa com estes argumentos, mas temos o nosso lado, que temos vindo a construir e será um momento de avaliação para percebermos em que etapa estamos", sublinhou.O treinador dos tricolores considera, no entanto, que esta não é a melhor altura para defrontar o Sporting, até porque a equipa estará cada vez mais forte com o decorrer da temporada, mas assume que está confiante para a deslocação a Alvalade: "Quanto mais jogos passarem, mais esta equipa vai evoluir e ficar afinada em todos os momentos. Entrámos no mês de novembro e sabemos que quanto mais tempo tivermos, melhor será para podermos defrontar equipas fortes. Todas são fortes, mas neste caso é um grande, candidato ao título. O momento para sermos mais fortes seria mais à frente, mas pelo que aconteceu até esta jornada, estamos confiantes de que podemos fazer um grande jogo."As dificuldades do clube neste regresso à 1ª Liga têm sido muitas, não só por já ter defrontado V. Guimarães, Benfica, FC Porto ou Sp. Braga, assim como por passar pelos habituais problemas de crescimento. Ao contrário dos leões, que mantiveram uma "base muito forte" e têm uma equipa que joga de olhos fechados. "O Sporting manteve uma base muito forte, reforçou-se pontualmente e muito bem, mas nós não. A nossa gestão é diferente devido à etapa do projeto, mas sabemos que o tempo foi importante para chegarmos aqui com duas vitórias seguidas para o campeonato e com o passar do tempo seremos muito melhores. Temos desafios e etapas extremamente difíceis como esta, que é ir a Alvalade num bom momento do Sporting, mas o nosso foco sempre fomos nós. Para nós, vale muito pouco o que o adversário é capaz de fazer porque nos focamos de uma forma obcecada em nós. Temos de tentar. Essa palavra é muito importante. Se vamos conseguir já é outra coisa", reforçou.Já sobre Viktor Gyökeres – o avançado sueco apontou um hat trick no último jogo dos verdes e brancos, diante do Farense (4-2) para a Allianz Cup –, o treinador garante que não se vai centrar num só jogador, lembrando que já enfrentou outros craques das melhores equipas do campeonato. "Não nos vamos focar apenas em defender e manter a baliza a zeros nem num jogador. Também já defrontámos outras equipas com jogadores fortes no ataque. Sabemos as características mentais e técnicas que temos de ter nesses momentos defensivos para que ele não tenha sucesso nas suas ações", assegurou.E, claro, Sérgio Vieira quer fazer o que ainda ninguém fez na Liga Betclic: 'roubar' pontos ao Sporting em Alvalade. "Só por si já é extremamente desafiante fazer o que ninguém fez. Temos um grupo com grande caráter e ambição, e queremos fazê-lo. Não por ser o Sporting, mas pelo caráter da equipa e pela ambição que tem. A nossa estratégia é tentar estar muito focados, extremamente concentrados, muito confiantes naquilo que somos capazes de fazer na totalidade, não em pequenos momentos, mas em todos. Com essa confiança e essa audácia, podemos fazer um grande jogo e, dependendo das circunstâncias, poderá ser extremamente positivo. O 'tentar' vai estar sempre presente", finalizou.Quem também esteve presente na conferência de imprensa foi Mansur. O defesa brasileiro, de 30 anos, revela que o plantel está sempre motivado, seja qual for o adversário. "Temos essa mentalidade em todos os jogos. Somos um grupo de muito caráter e levamos isso para todos os jogos e também para o nosso dia-a-dia. Um jogador tem de pensar assim em todos os jogos, seja contra um pequeno ou um grande. A mentalidade de um jogador tem de ser diferente para que possamos disputar estes jogos e já estar preparados mentalmente", atirou, dando a 'receita' para o sucesso: "Temos de ser muito fortes, porque só assim vencemos os desafios e as batalhas individuais. Acredito muito na força interior de cada um, mas não jogamos sozinhos e vamos ter a ajuda dos nossos companheiros. O Sporting tem muitos jogadores de qualidade, mas estamos preparados para fazer um bom jogo."