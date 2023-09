Sérgio Vieira: «Sinto que foi um bocado injusto não termos levado os três pontos»

As declarações de Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, após empate (1-1) frente ao Portimonense, na 4.ª ronda da Liga Betclic.





"Essa sensação [de poder ter levado mais do jogo] não foi só na parte final. Com todo o respeito por aquilo que aconteceu, em termos de competitividade e alguns momentos em que o Portimonense teve bola e oportunidades. Em termos gerais, essa sensação foi desde início de jogo, que poderíamos e deveríamos ter levado três pontos, pela nossa atitude competitiva, pela nossa organização defensiva, pela qualidade com que tivemos a bola. Depois, nos nossos erros, talvez um pouco já no desgaste físico de insistirmos na pressão alta, o Portimonense teve as suas oportunidades e alguns momentos de domínio", começou por dizer o técnico do Estrela, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro, constatando: "Acho um bocado penalizador para nós não levarmos os três pontos, porque tivemos oportunidades para isso e, principalmente, tivemos atitude para isso. Faz parte, tirar as ilações positivas e continuar a melhorar em relação às coisas menos boas que aconteceram.""Em relação ao momento em que sofremos o golo, foi mais uma perda de bola nossa que dá origem a uma bola parada deles. E num momento em que somos altamente rigorosos, sofrer aquele golo não é normal em nós. Mas faz parte, porque os jogadores são seres humanos e a tomada de decisão é humana.""A entrada do Portimonense [na segunda parte] é normal, está a jogar em casa, mas não senti que fosse um Portimonense que nos dominasse, que fosse incisivo. Ia ser injusto -- já assim é -- se sofrêssemos um golo e perdêssemos o jogo. Tivemos uma boa atitude, momentos de domínio, de equilíbrio, na reação à perda. O Portimonense tentava sair em contra-ataque e nós preparados para reagir à perda. E foi percetível, até pelo ambiente envolvente ao jogo, que estávamos donos do jogo. O Portimonense fez a parte deles, é uma equipa bem trabalhada, mas continuo a sentir que foi um bocado injusto não termos levado os três pontos", concluiu.